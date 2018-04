Máximo Kirchner: "Intervienen el PJ porque Macri no puede garantizar una victoria en 2019"

El diputado del Frente para la Victoria Máximo Kirchner afirmó que la intervención judicial del Partido Justicialista se debe a que el Gobierno nacional "no puede garantizar una victoria en 2019".



"Creo que la intervención de cualquier partido político por las causas que dio la jueza no tienen sentido. Como con Macri sólo no le alcanza, aparece Gualeguaychu y la intervención del partido (Justicialista) para garantizar el 2019 con todo este tipo de trapisondas", afirmó Máximo Kirchner.



En declaraciones a Radio Del Plata, el diputado por Santa Cruz criticó el encuentro de legisladores peronistas en Gualeguaychú al llamarlo "amontonamiento".



"Creo que el amontonamiento de Gualeguaychu tiene que ver con tratar de mostrar dirigentes a los que les cuesta enfrentar al gobierno", dijo.



Y señaló que "parecían estar más preocupados por decir si su límite es Cristina o La Cámpora cuando ojalá su límite hubieran sido los fondos buitres o el blanqueo donde le dieron cualquier cosa a los jubilados".



"Hoy en Argentina el principal partido político está intervenido de manera inexplicable, la principal dirigente opositora está procesada y con un pedido de desafuero y uno de los principales dirigentes sindicales también imputado", precisó.



Kirchner señaló que "a esto hay que agregarle la detención de dirigentes sociales, de dueños de canales de TV opositores al gobierno, que la principal aliada del gobierno quiere llevar a juicio al presidente de la Corte Suprema y las brutales represiones como las que fueron con la reforma previsional a finales del año pasado".



"Lo que uno empieza a ver es cierta actitud del gobierno de envalentonamiento para sostener el poder a cualquier costo y cualquier manera el 2019", sostuvo.