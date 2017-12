Massot, duro con el kirchnerismo: "Vamos a Ezeiza y Marcos Paz a buscar la guita"

En medio del tumultuoso debate por la reforma previsional, el presidente del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, lanzó duras críticas hacia el kirchnerismo y disparó: "¿Quieren pedir por la guita? Vamos a Ezeiza y Marcos Paz y pidamos por la guita", en irónica alusión a los exfuncionarios del gobierno anterior que están detenidos.





Casi al final del debate y cuando las voces eran críticas hacia el gobierno, Massot asumió la representación del oficialismo y, de manera eufórica, contraatacó: "¿Ustedes prendieron fuego la casa y se quejan del olor a humo?".





"No les tembló el pulso para pagarle en efectivo al FMI. ¿Dónde estaba la plata de los jubilados cuando no dudaron los responsables, un ex director de Anses, en hacer un acuerdo espurio para quedarse con la casa de la moneda?", continuó su discurso.





Luego se dirigió a los manifestantes: "¿Dónde estaban los carteles (Roberto) Baradel, (Sergio) Palazzo, cuando se quedaron esperando la muerte de los 300 mil jubilados que esperaban cobrar lo justo, y ustedes se esperaron a que murieran, irresponsables, incoherentes?".





También atacó al vicepresidente primero de la Cámara, el peronista José Luis Gioja, y dijo: "Usted es el presidente del PJ, es responsable de esta situación, no mire para otro lado, sean corajudos, primero para escuchar con madurez, y después para debatir cómo salimos de este quilombo en el que ustedes nos metieron".





"Ahora bánquensela, ahora nos van a escuchar a nosotros. Háganse cargo una vez muchachos. ¿Quieren pedir por la guita? Vamos juntos a Ezeiza y a Marcos Paz y pidamos por la guita. ¿Por qué no vamos ahí a pedir por la guita? Yo soy el primero en ir con ustedes. Háganse cargo muchachos", fustigó.





Pero también tuvo un mensaje para los legisladores aliados al Gobierno: "Diputados, no sintamos culpa, estamos arreglando lo que otros no tienen huevos para arreglar, miremos a todos con la frente alta, con la responsabilidad que sabemos que ejercemos, le estamos dando un destino a este país, destino que a ustedes no les importó, y es el destino de los jubilados".





Al principio de su exposición, Massot había aclarado que tenía "un respeto extremo por todos mis colegas y especial por muchos con una gran trayectoria del PJ".