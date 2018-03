Más del 70% de las personas con Síndrome de Down en edad laboral no tienen empleo

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) informó que más del 70% de las personas con esta condición que están en edad de trabajar no tienen empleo, y que ello se debe a la falta de información, capacitación y de apertura de las empresas.



Un estudio de la consultora Adecco del año pasado indica que solo 3 de cada 10 empresas toman a personas con discapacidad; sin tener en cuenta las miles de personas que aun no cuentan con certificado de discapacidad en los niveles bajos, que no forman parte de las estadísticas.



Como parte de las actividades por la Semana de Concientización para la Promoción de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down, Asdra realizará hasta el viernes una campaña de difusión con el objetivo de lograr apoyo de la sociedad y el Estado.



"Las personas con Síndrome de Down pueden trabajar igual que cualquier otra, lo que necesitan son oportunidades", aseguró a Télam Marcelo Varela, presidente de la asociación que nuclea a familiares de personas con síndrome de Down.



Asdra difundió que 70 personas pertenecientes a esta entidad se desempeñaron en empresas tanto estatales como privadas durante 2017: "Simplemente es necesario un proceso de apoyo, se le busca la posición, qué puede hacer, y los resultados son maravillosos", agregó Varela.



"Esto no es beneficencia" -enfatizó- "sino abrir las oportunidades a la diversidad y encontrar que en toda empresa hay sectores donde una persona con alguna discapacidad intelectual, por sus características particulares, puede hacer tareas mucho más eficientemente que una persona sin discapacidad, porque es la gran oportunidad de su vida".



Uno de los casos más destacados en el programa de inclusión laboral de ASDRA es la droguería Suizo Argentina, que actualmente emplea a más de 10 personas con discapacidad mental trabajando en su planta.



Otras "empresas inclusivas" que forman parte de la red a quienes ASDRA brinda asesoramiento y capacitación son las compañías de gas Enargas y Gasnor, organismos públicos como Anses o la Municipalidad de Perito Moreno en Santa Cruz, restaurantes y emprendimientos gastronómicos, las farmacias Rp, el Museo de Boca Juniors, Met Group, entre muchas otras.



"Es muy necesario que la sociedad en general conozca más de que se trata, las posibilidades que tienen, no todo lo que no pueden sino todo lo que pueden hacer, que es muchísimo", explicaron.



Por su parte, la coordinadora nacional de Educación Inclusiva, Cristina Lovari, expresó que el conjunto del sistema educativo debe trabajar para brindar las mejores las condiciones educativas a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, anticipando el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down que se celebra el 21 de marzo.



"Tenemos la responsabilidad de garantizar la educación a los chicos con discapacidad", sostuvo Lovari.

En este sentido, la funcionaria resaltó la importancia de que las aulas integren a alumnos con discapacidades: "La escuela tiene que reflejar lo que es la sociedad, donde todos estemos participando, incluidos".



Y concluyó: "También es un aprendizaje para los chicos que no tienen discapacidad; vivir en sociedad implica eso: respetarnos y que se hagan valer los derechos de cada uno".