El jefe del interbloque Cambiemos de Diputados, Mario Negri, reclamó que el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Guilligan, deje el cargo y "aclare" en la Justicia su situación.



"Diaz Gilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder", sostuvo Negri a través de una red social.



El diputado radical advirtió que ese planteo "no es condena" sino que "la vara sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos".



Además, el legislador cordobés consideró que "no hay que incomodar al gobierno, sino ayudarlo".



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, había defendido a Díaz Gilligan, al señalar que las cuentas en el exterior que se le investigan se abrieron "previo a su paso" por el Ejecutivo y no se trata de "fondos públicos".



"Acá estamos dando una discusión sobre el patrimonio antes de entrar al Gobierno, es un caso previo a la función pública", resaltó Peña.



Díaz Guilligan es investigado por figurar como el propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra.



El jefe de los ministros aseguró que cuando haya algún miembro del Ejecutivo "denunciado y que pueda tener un fundamento que afecte a su función" se lo puede apartar, pero sostuvo que "no estemos hablando de eso" en el caso de Díaz Gilligan.