El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dejó hoy en claro su rechazo a la despenalización del aborto, al señalar que "después de haber escuchado el corazón" de sus hijos en la primera ecografía, le "cuesta pensar que eso no es una vida".



"Después de haber escuchado el corazón de mis hijos en la primera ecografía, me cuesta mucho el análisis de pensar que eso no es una vida que está en gestación", afirmó Peña, consultado sobre el tema en una entrevista en radio La Red.



Y agregó: "Desde ese lugar, me parece que hay que analizar todas las demás alternativas para prevenir embarazos no deseados, para cuidar las mujeres en esas circunstancias".



El ministro coordinador afirmó que "es un tema super complejo" para el análisis. "No soy de la idea de blanco o negro, empobrece el debate", definió.



Ante una consulta sobre si se analiza la posibilidad de un veto presidencial a una hipotética aprobación del Congreso a la despenalización del aborto, Peña respondió que "no se analiza eso, porque ni siquiera hubo debate".



En ese sentido, aclaró: "Si el espíritu es que haya debate, no parece muy natural que haya un rechazo después de ese debate, pero dejemos trabajar al Congreso tranquilo"-