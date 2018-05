Marcos Peña pidió "un gran acuerdo nacional"

El Gobierno aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no plantea "un escenario con fantasmas", sino la necesidad de "acelerar la reducción del déficit", y el camino es el Presupuesto 2019 en el marco de "un gran acuerdo nacional" de todos los sectores con "apertura, generosidad y responsabilidad".



Así explicó Marcos Peña los términos de lo que será el futuro económico, en declaraciones formuladas a la prensa al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno.



Consultado sobre las condiciones planteadas por el organismos internacional, Peña dijo: "la decisión sobre el acuerdo que llegaremos con le Fondo, es enteramente de la Argentina".



"No existe como paso en otro momento una decisión de pedirle al Fondo Monetario una política económica", aseguró el funcionario, quien además dijo que el organismo "apoyó este programa económico" del gobierno.



"El marco para un gran acuerdo nacional es el presupuesto 2019, donde todas la partes, nos tendremos que sentar con apertura, generosidad y responsabilidad, para no mentirle más a la gente, no podemos seguir pensando que la culpa es de otros", afirmó el jefe de ministros.



El funcionario, además destacó que "el desafío es entender que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos", por lo que consideró que "hay una vocación del presidente de dialogar con todos los sectores para plantear los desafíos que tenemos.



De inmediato, consideró que "el mundo nos esta dando una oportunidad y nos exige que demostremos ese compromiso que tenemos de resolver el tema de fondo".



Peña, además sostuvo que "va haber una demanda de los mercados", tras sostener que "dado este escalón de confianza, nos comprometamos con una desaceleración de ir hacia la convergencia fiscal" en "el marco de un gran acuerdo nacional es un presupuesto 2019".



En ese aspecto, indicó que "nos tenemos que sentar todas las partes con una enorme apertura, generosidad y responsabilidad para no mentirle mas a la gente".



De inmediato precisó que "no podemos seguir pensando que la culpa es de otros", al sostener que "la culpa de que gastemos mas de lo que tenemos es de los argentinos", y manifestó que "la responsabilidad para solucionar es nuestra".



Además, precisó que "hay que seguir corriendo nuestro desequilibrio fiscal con equidad, responsabilidad y crecimiento".



Peña habló de este modo tras la reunión que encabezó Macri en presencia de los senadores Federico Pinedo, Luis Naidenoff, y el diputado Mario Negri.