El jefe de Gabinete, Marcos Peña, remarcó que el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior no está prohibido por ley, y aclaró que con la reforma que promueve el Gobierno no se modificarán las leyes del sector militar, sino solo las directivas.

A su vez, salió al cruce de las críticas de la oposición a la decisión del Gobierno de habilitar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de "seguridad interior", al considerar que algunos buscan agitar fantasmas del pasado.

"El Presidente lo que plantea es la necesidad de un diseño estratégico de las Fuerzas Armadas para los tiempos en los que vivimos", planteó el funcionario en declaraciones al canal TN.

Al respecto dijo que la democracia tiene una deuda pendiente con las Fuerzas Armadas y sus directivas.

"El apoyo logístico de las fuerzas armadas en la seguridad interior no está prohibido por ley. No se van a modificar leyes de las fuerzas armadas, solo directivas. No es un cambio en la doctrina legal de las Fuerzas Armadas", insistió sobre la reforma anunciada.