Marcos Peña: "Los jubilados el año próximo no van a tener quita"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que los "jubilados el año que viene no van a tener quita" y acusó a sectores de la oposición de querer "pudrir la calle" en protestas contra la reforma previsional.



"No hay una quita. Los jubilados el año próximo no van a tener quita, sus haberes van a crecer un 5 por ciento", aseguró Peña, quien consideró: "la quita es una falacia en la discusión; queremos que los jubilados nunca más pierdan ante la inflación".



En declaraciones al canal América indicó que "los piqueteros del recinto fue un acto de cobardía de los diputados del Frente para la Victoria".



"Nuestra postura es a favor de la paz, la democracia y el diálogo. La discusión ya no se trata de si gusta o no tal proyecto, sino de si se cree que se debe debatir en la Cámara de Diputados", dijo.



Para Peña, "el mecanismo de pudrir la calle es de manual" por parte de algunos sectores de la oposición a los que acusó de actuar a través de manifestaciones "porque sabían que había quórum".



"La mayoría de la sociedad está en contra de esa metodología violenta", sostuvo el funcionario.



Consultado sobre posibles "excesos de represión" durante el operativo, Peña indicó que lo que el Gobierno se "pretende garantizar la normal actividad del Congreso".