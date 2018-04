Malvinas: Cobos entregó copias de tres cartas de 1767

El senador nacional Julio Cobos participó en el acto central por Malvinas encabezado por la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.





Finalizado el acto, el ex vicepresidente de la Nación y ex Gobernador de Mendoza expresó que "los ex combatientes han mantenido viva la cuestión Malvinas y la gesta heroica que realizaron nuestros soldados en aquella oportunidad".





Cobos señaló que "además de rendir el sentido homenaje a los veteranos, se entregaron copias autenticadas de estas 3 cartas inéditas del año 1767 entre el entonces gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, y quien estaba a cargo de la gobernación de Malvinas, Felipe Ruiz Puente. Esta ceremonia fue presidida por el ministro Frigerio, quien incorporó estos 3 documentos históricos al patrimonio del Archivo General de la Nación, que depende de su ministerio. Tuvimos la oportunidad de entregar estas copias con la gobernadora a los excombatientes, y al intendente de Ushuaia, ya que esta ciudad es capital de nuestras islas Malvinas. Ha sido, como siempre, un emotivo acto para honrar a nuestros héroes de Malvinas".





Por su parte Rogelio Frigerio pidió buscar "caminos inteligentes para avanzar en nuestro legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas".





"Por tercer año consecutivo tengo el honor de estar acá un 2 de abril para rememorar la gesta de recuperación de lo que es legítimamente nuestro, de lo que nos corresponde por derecho a los argentinos, que es la soberanía sobre Malvinas", afirmó el ministro durante el discurso que pronunció en la plaza Islas Malvinas, a orillas del canal Beagle.





El ministro destacó la identificación de soldados argentinos muertos durante la guerra y el reciente viaje de los familiares al cementerio de Darwin. "Fue un suceso muy importante para muchos familiares, después de años de lucha, de no rendirse e insistir. Pudieron hacer un viaje histórico a las islas, nuestras islas, para visitar las tumbas de sus hijos, hermanos, maridos, padres, que hasta hace poco no tenían nombre. Pudieron dejarle una flor, un rosario, una vela", remarcó.





También señaló que ahora esos familiares saben dónde están sus seres queridos, y "muchas veces, saber permite sanar. Hoy, muchas familias pueden tener un poco de paz y alivio", enfatizó.





Por otra parte, Frigerio ponderó la conformación de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, que a partir de ahora "está integrada por representantes de todos los veteranos de guerra del país, a través de una participación democrática y federal, con representación de todas las provincias", precisó.





"Nunca vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece, no vamos a bajar los brazos, ni a claudicar. Vamos a lograr volver a nuestras islas, con la fuerza del diálogo, de la verdad, del derecho y de la Justicia", aseveró el funcionario nacional.