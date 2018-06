Macri: "Ya no queremos un Estado socio del narcotráfico"

"Los argentinos elegimos cambiar y parte de ese cambio significa no querer volver atrás. Ya no queremos que nos mientan, no queremos corrupción, ni parches a nuestros problemas. Ya no queremos un Estado socio del narcotráfico", remarcó el jefe de Estado.



Lo hizo al encabezar la apertura de la jornada "Argentina Sin Narcotráfico" que organiza el Gobierno en el CCK y al que asistieron este lunes la vicepresidente Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministro de Interior, Rogelio Frigerio; de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, además de gobernadores.



El Presidente afirmó que el narcotráfico es "un negocio que creció durante años a espaldas a un Estado que no hizo nada para pararlo", pero destacó que "hoy sí la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos" del Gobierno.



"Cuando faltan estos valores se deja un espacio peligroso que pasa a ocuparlo la corrupción, el autoritarismo y la extorsión, y así entran en decadencia las instituciones, se frena el avance de la infraestructura, se dejan de respetar las leyes y el resultado es que perdemos el rumbo. Pero ahora sí, hace casi dos años asumimos el compromiso de darle pelea juntos, y lo hicimos porque los argentinos queremos vivir en paz", completó.



Macri destacó también en ese sentido la tarea que realizan "referentes barriales, instituciones religiosas y más organizaciones que se suman día a día a esta lucha", y dijo que "la suma del esfuerzo de todos, cada uno desde su lugar, hace la diferencia".



"Todo esto significa menos droga circulando y dañando a nuestros jóvenes. Pero todos sabemos que todavía falta mucho por hacer. Por eso vamos a seguir adelante enfrentando a las mafias y peleando contra las adicciones. Podemos hacerlo porque tenemos con qué", remarcó el Presidente.





La jornada fue organizada por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación con el objetivo de crear un espacio de trabajo conjunto entre todos los poderes del Estado a fin de articular propuestas y acciones coordinadas.





Asistieron también al encuentro los gobernadores de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.





Además estuvieron el de Chaco, Domingo Peppo, de Chaco; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone: de Formosa, Gildo Insfrán; y de San Juan, Sergio Uñac, además del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

