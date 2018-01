Macri se mostró cauteloso ante una posible reelección: "Falta mucho"

El presidente Mauricio Macri se mostró hoy cauto ante una posible reelección al sostener que "falta mucho" para decidir si se va a postular para otro mandato, aunque aclaró que tiene "un compromiso con los argentinos hasta el último día".



Fue durante una entrevista que le concedió al canal de noticias Russia Today (RT), uno de los más importantes del país europeo que actualmente se encuentra visitando.



El mandatario nacional dijo que "Cambiemos se ha consolidado" y celebró que se haya podido "articular un trabajo en conjunto entre el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica".



"La Argentina ha emprendido un cambio muy profundo, no económico sino cultural. Un cambio basado en que la política tiene que estar al servicio de la gente y para eso es fundamental decir la verdad. Esto no es una decisión de un presidente, es de una mayoría de argentinos que lo siente así", consideró.



No obstante, el Presidente sostuvo que "por supuesto que todavía hay una minoría que cree que las prácticas populistas del pasado son la mejor solución para el país".



"Claramente, cuando uno ve la información de lo que pasó, lo único que logramos en los doce años anteriores es aumentar y profundizar la pobreza. El aislamiento con el mundo no trajo mejores oportunidades. Destruir la cultura del trabajo no trajo futuro para los argentinos", cuestionó.



Por otra parte, el jefe de Estado se refirió al dólar: "Hoy tenemos una flotación normal y está en el equilibrio de lo que la oferta y la demanda digan", consideró.



En este sentido, detalló que al precio de la divisa estadounidense "lo fija el mercado" y confió en que "en algunos años" los argentinos van a pensar "en su moneda, no en la de otro país".



Además, aseguró que actualmente "en la Argentina se genera mucho más trabajo del que se pierde" y pidió "avanzar en ese camino, trabajando juntos".



Macri brindó la entrevista tras haberse reunido en el Palacio del Kremlin con el presidente Vladimir Putin como parte de la agenda internacional que lo llevará también a participar del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos y a ser recibido en París por el primer ministro francés, Emmanuel Macron.



Durante su estadía en Moscú, el jefe de Estado comenzó su actividad encabezando un desayuno de trabajo junto a directivos de importantes empresas locales.



"Lo que sentí hoy a la mañana fue un enorme interés que creo que, como ha pasado en el resto de los países, va a ir de menor a mayor. Eso va a hacer que nos acompañen en esta nueva etapa de inversiones en la Argentina", resumió sobre el encuentro con los representantes de las firmas rusas.



Finalmente, Macri precisó que habló con Putin sobre la situación en Venezuela y sobre el presidente de este país, Nicolás Madro, pero explicó que "en ese punto" el líder del Kremlin "no contestó nada en particular".



"Le planteé que para nosotros es muy importante seguir reclamando elecciones transparentes, el respeto a la Asamblea Nacional, que se liberen presos políticos, porque claramente la crisis humanitaria que vive Venezuela es producto de un régimen que no respeta la democracia", comentó al respecto.