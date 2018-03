Macri ratificó el modelo económico: "No habrá un shock de ajuste"

El presidente Mauricio Macri ratificó el rumbo económico del Gobierno, al asegurar que no aplicará un "shock de ajuste" y, además, garantizó que la inflación "está bajando" y que el Gobierno va a dejar de endeudarse.



El jefe de Estado subrayó: "elegimos el cambio con gradualismo.



Tenemos metas para bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y se multiplicarán las inversiones en un país confiable, necesitamos templanza".



"Algunos me critican porque voy demasiado lento y otros por ir demasiado rápido", afirmó Macri, quien subrayó que a los sectores que piden "un shock de ajuste" les dice: "acá vinimos a reducir al pobreza y a que ningún argentino pase hambre".



Además, indicó: "los otros nos piden que nada cambie y yo les digo si nada hubiese cambiado estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social".



"Tenemos metas par bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y como las vamos a cumplir vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable", aseguró el jefe de Estado, al disertar en la Asamblea Legislativa.



En ese marco, Macri resaltó: "no podemos gastar más de lo que tenemos, en esto nos pusimos de acuerdo con los gobernadores.



Llegó el momento de ser serios con el desequilibrio fiscal".



Además, garantizó: "vamos a dejar de endeudarnos y vamos a recibir las inversiones para ser un país confiable".



"Después de décadas de desorden, llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal. Es la plata de los argentinos y administrarla con responsabilidad es nuestra obligación", subrayó el Presidente.



Con relación a la inflación, dijo: "está bajando. La inflación de 2017 fue menor que la de 2016. La de este año va a ser más baja, y la del año que viene va a ser todavía menor que la de éste".



Por otra parte, anunció la presentación de un proyecto de "inclusión laboral", con el objetivo de mejorar el trabajo registrado, sin que se pierda la antigüedad.



El jefe de Estado afirmó que en "el siglo XXI cada día se crean trabajos nuevos y otros se terminan", por lo que consideró: "podemos intentar resistirnos o asumir el momento que nos toca vivir".



Asimismo, destacó que en los últimos dos años aumentó "el trabajo registrado en casi 270.000, pero en la Argentina uno de cada tres trabajadores está en la informalidad".



"Ya sobrepasamos la cantidad de personas empleadas en 2015. Y los salarios le ganaron a la inflación. En enero tuvimos récord de venta de cemento, de asfalto, de autos y de motos, de turismo y de vuelos de pasajeros, para citar algunos de los ejemplos más visibles. Toda esta actividad está generando trabajo", añadió.



Según Macri, "si pudimos evitar la crisis que se venía, si pudimos generar trabajo y empezar a reducir la pobreza, si pudimos asfaltar barrios enteros que estaban sumergidos en el barro, si pudimos pasar del aislamiento a la integración con el mundo...¡imaginemos todo lo que podemos lograr!".