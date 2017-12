Macri: "La violencia que vimos fue orquestada"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, que "no hay nada que justifique la violencia" y sostuvo que "fue claramente orquestada, premeditada", en referencia a las protestas y los incidentes que se dieron en el marco de la reforma previsional que fue aprobada esta mañana en la Cámara de Diputados.



"No hay nada que justifique la violencia", sostuvo el Presidente, que considero que la violencia que se vivió alrededor del Parlamento "fue claramente orquestada, premeditada" y aseguró que la van a "enfrentar con la Justicia".



"Ha habido diputados de la Nación incitando a la violencia", dijo sobre algunos de los discursos que se escucharon durante el acalorado debate, que se prolongó por más de 17 horas. El presidente analizó que en ese lapso "14 horas habló la oposición".



"En 14 horas el kirchnerismo y el Frente Renovador no hicieron una sola autocrítica", sostuvo el mandatario.



"Dicen que dejaron todo perfecto, todo maravilloso", manifestó, y les reclamó reconocer en cambio que dejaron al sistema previsional en crisis: "Es increíble que nos subestimen de esa manera".



También afirmó que lo sorprendía "no haber escuchado una mayor condena" de parte de los líderes de la oposición sobre las agresiones contra la Policía ocurridas ayer en las protestas -que terminaron con más de 80 efectivos heridos, muchos de ellos hospitalizados-, recordó que "son también argentinos" y les agradeció por su labor de "defender la institucionalidad y la democracia".



"Yo estoy acá con el único fin de ayudarnos a crecer y quiero que se me juzgue si pude o no reducir la pobreza", agregó el Presidente, que lamentó que dudaran de sus intenciones en torno a la reforma previsional.



Macri consideró que "sería inusual que hubiera unanimidad" en aprobar la nueva ley, pero le pidió a los que lo critican "que no duden ni por un instante de la intencionalidad" de la norma y que "no se cierren totalmente" y le den "la oportunidad" de demostrar que funciona.



"Lo que hemos hecho es garantizar que durante los próximos años se defienda a los jubilados del peor mal que han sufrido, que es la inflación", explicó.



Finalmente confirmó que el decreto que establecerá el bono de compensación para los jubilados "saldrá durante el día de hoy", tal cual como se discutió con los gobernadores previamente a aprobar la ley.



Y puso a las negociaciones con los mandatarios de todo el país como ejemplo de ámbito de diálogo para "dar pequeños pasos todos los días" en busca de reducir la pobreza, impulsar el trabajo y fortalecer la economía.