El presidente Mauricio Macri reconoció que antes de asumir pensaba que la inflación "iba a bajar más rápido" pero recalcó que "igual está bajando", al tiempo que defendió el aumento de tarifas de servicios al señalar que es el "único camino posible" para que el país tenga energía.



"Soy el primero en saber que todo cuesta. Pero antes nos estábamos enterrando y ahora estamos creciendo. Pensamos que íbamos a poder bajar la inflación mucho más rápido, pero igual la estamos bajando", remarcó el jefe de Estado en una entrevista que brindó al canal TN.



"El compromiso con llegar al dígito sigue, porque sabemos que afecta a los trabajadores. El descalabro tarifario que había era una inflación oculta y significó mucho más de lo que imaginábamos", afirmó en el reportaje que brindó a la señal de cable desde su despacho de la casa Rosada.



Al referirse al aumento de tarifas, Macri recordó que eso "ya se había definido en audiencias públicas, donde se debatió y se "trazó el rumbo para los próximos años".



"No hay otro camino. Es el único posible. Es la realidad. A nadie le gusta aumentar el gas y la luz, pero un país no funciona sin energía, como pasa ahora en Venezuela. Íbamos por ese camino.



Ellos ya no están teniendo ni combustible", aseguró.