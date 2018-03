Macri destacó el debate por el aborto y resaltó que está "a favor de la vida"

El presidente Mauricio Macri ratificó su postura "a favor de la vida", pero afirmó que también cree en los "debates maduros" y sostuvo que la discusión sobre el aborto se postergó por "35 años".



Al inaugurar el 136° período de sesiones ordinarias, el jefe de Estado señaló: "Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos: el aborto".



"Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos", subrayó el mandatario nacional.



Ante diputados y senadores, Macri señaló que ve "con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año" y dijo que espera que durante la discusión "se escuchen todas las voces".



El Presidente se refirió al tema del aborto inmediatamente después de anunciar una iniciativa de su gobierno para profundizar la educación sexual, a fin de evitar embarazos no deseados en la adolescencia.



"Hoy nuestro país muestra una situación crítica: más de 100 mil chicas menores de 19 años quedan embarazadas y 7 de cada 10 embarazos no son intencionales. Las vidas de esas jóvenes cambian para siempre, muchas dejan la escuela y eso afecta sus posibilidad de conseguir trabajo y desarrollar un proyecto de vida", expresó Macri.



Al respecto, consideró que "una vez más el punto de partida es la educación sexual, que empodera a los jóvenes y los ayuda a tomar decisiones informados".



"Estamos trabajando con el equipo de Desarrollo Social, Salud y Educación, en una iniciativa integral para que en las escuelas, en los centros de salud y en las comunidades haya profesionales que acompañen y asesoren a los chicos en educación sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos. Solo con información van a tener la libertad de elegir qué quieren para su vida", enfatizó el mandatario nacional.



Macri habló del aborto ante la Asamblea Legislativa luego de que días atrás se confirmara que el oficialismo había tomado la decisión de habilitar el debate parlamentario del tema, más allá de las posiciones dispares dentro de Cambiemos.



En el recinto de la Cámara baja, muchos legisladores se mostraron con pañuelos de color verde, a favor de la despenalización del aborto.