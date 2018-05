El presidente Mauricio Macri consideró que la crisis económica ocasionada en los últimos días por la escalada del dólar está "superada". No obstante, subrayó que "el problema sigue siendo reducir el déficit fiscal que durante décadas arrastra Argentina".

Luego expresó: "Esta carga genera una vulnerabilidad, dependemos de que el mundo nos preste dinero para que podamos funcionar. Para el mundo no hemos tenido la celeridad para esto, entonces tenemos que acelerar. Tenemos que hacer un gran acuerdo para equilibrar algo que Argentina no logra hacer desde hace más de 70 años".

Ante la pregunta sobre la reelección presidencial dijo: "No estoy para hacer lo políticamente correcto, lo que me conviene a mí, estoy acá para hacer lo que es bueno para la gente. Los argentinos necesitan saber que este esfuerzo que están haciendo sirve para algo. Hoy estamos más plantados pero con el mismo problema de fondo: el déficit. Es una mochila que pone en peligro el trabajo de cada laburante que sale a las 6 de la mañana y no falta nunca. Tenemos que ver cómo vivimos con lo que tenemos para no seguir endeudando a las generaciones futuras".





Sobre la pregunta acerca de si realiza autocrítica sostuvo: "Siempre he sido muy optimista y me puse metas ambiciosas para todos. Revisando, yo no siento que como sociedad estemos preparados para un ajuste fuerte. Muchos dicen que no hicimos un diagnóstico correcto".





Luego agregó: "La segunda autocrítica que hago es la falta de coordinación entre el gabinete y el Banco Central, hay que mejorar el trabajo en conjunto, pero recordando que el Banco Central es independiente. Pero insisto en que el problema de fondo es hacerse cargo de corregir el déficit que se arrastra desde hace muchas décadas. Es ahora, tenemos información, tenemos presupuesto y hay que profundizar, acelerar. Por eso he convocado a todos los sectores para que seamos sinceros. Uno no puede gastar más de lo que tiene".