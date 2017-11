El dirigente kirchnerista Luis D´Elía afirmó que "hay una decisión firme" del presidente Mauricio Macri de "usar la Justicia como fuerza de choque" y se mostró convencido de que irá preso aunque no hay "argumentos legales" para detenerlo.



"Hay una decisión firme de Macri de usar la Justicia como fuerza de choque. No hay argumentos legales para detenerme, pero estoy convencido de que voy a ir preso", afirmó D Elía a Periodismo Para Todos, el programa de Jorge Lanata que emite Canal 7.



En declaraciones a Canal 13, el dirigente kirchnerista consideró que quedará detenido en la causa en la que se lo condenó por la toma de una comisaría porteña.



"Esa noche hubo un crimen. Esa es una narco-comisaría. La persona que asesina a Cisneros tiene tres capturas. Vendía droga para ellos. Encabecé la protesta", dijo.



"Si te toca ser Mandela hay que ser Mandela, no me acusan por chorro me acusan por haber encabezado una protesta y por haber parado un golpe contra Cristina Kirchner la noche del 25 de marzo de 2008", afirmó D'Elía en Periodismo para todos (El Trece TV).



En ese contexto, señaló que el ex secretario de Obras Públicas "José López es un corrupto", pero se preguntó "¿quién le dio la plata? (Angelo) Calcaterra".



Respecto a la detención de Amado Boudou, sostuvo: "Ese tipo (por Boudou) le expropió a los banqueros chorros las AFJP el negocio más formidable de la Argentina y se lo devolvió al Estado. Creó la Asignación Universal Por Hijo. Se la tenían jurada".

Concluyó: "Hoy la vida democrática en nuestro país se achica porque hay una persecución política y judicial muy grave contra la oposición. Lo que hacen contra De Vido y Boudou es una cosa monstruosa, son investigaciones re truchas. A Lijo lo apretaron desde el propio despacho de la Casa Rosada, el propio Macri".