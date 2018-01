"Los salarios no le van a ganar a la inflación en 2018"

El economista Miguel Bein consideró este martes que "es muy difícil" que con un tipo de cambio más alto y una tasa de interés más baja, los salarios "le ganen a la inflación en 2018".



"Yo estoy viendo una inflación de 17% ó 18% para este año, y los salarios van a estar un punto abajo. Entonces el consumo, que se reactivó fuertemente a partir de julio, no va a ser el motor de la economía este año. Y va a haber tensión", evaluó.



En declaraciones radiales, Bein sostuvo que a fines de 2016, el tipo de cambio "era $15,88. Aumentó 20% en 2017. Diez puntos los aumentó solo en diciembre pasado. Veníamos con inflación de 24% y movimiento del dólar del 10%. Ese era un atraso que generaba un déficit en la balanza comercial de 8 mil millones de dólares. Eso se corrigió en parte".



A su criterio, la inflación "es una larga batalla. Pero lo que está en la base de la Argentina es la situación fiscal. Con un déficit de 6 puntos del PBI -por ser benévolo- no hay forma de tener una inflación baja. Los mercados saben que en algún momento vas a prender la maquinita de imprimir billetes y vas a financiar ese gasto insostenible con inflación".



"En 2016 y en 2017 casi no mejoró la situación fiscal. En 2018, puede ser que baje un punto. Si esto se cumple, la inflación gradualmente se va a ir bajando, pero no vamos a ver inflaciones normales por dos o tres años", vaticinó el economista.



Y añadió: "estaba en juego la credibilidad (del Banco Central) cuando se planteaba una meta de inflación de 10% para 2018. Le preguntabas a cualquier empresario y te miraba de costado. (La autoridad monetaria) estaba empeñada en una política monetaria durísima para mantener viva la llama de una tasa que no tenía credibilidad en la opinión pública".



Además, aseguró que la economía "crece poco. El atraso cambiario aceleró el consumo. La venta de autos creció 25%. El 80% de los autos que se vende en la Argentina son importados. Eso generó comercio, distribución, logística, transporte, pero no generó producción".



"Yo creo que el país va a crecer no mucho, 2,5% o un poco más este año", concluyó.