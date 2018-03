Los principales puntos del discurso de Macri en el Congreso

El presidente Mauricio Macri comenzó su discurso ante la Asamblea Legislativa con un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA SAn Juan.



"Estamos con los familiares: quiero reiterarles que seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para encontrarlos. Estoy seguro que todos los argentinos estamos unidos en este reconocimiento", afirmó Macri.



El jefe de Estado se pronunció de esa forma en el marco de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso.



Aborto

Macri dijo que ve "con agrado" que el Congreso debata este año la despenalización del aborto y pidió que se "escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas".



"Estoy a favor de la vida pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos", señaló el Presidente.



Sin shock de ajuste

Macri ratificó el rumbo económico del Gobierno, al asegurar que no aplicará un "shock de ajuste" y, además, garantizó que la inflación "está bajando" y que el Gobierno va a dejar de endeudarse.



"Tenemos metas para bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y se multiplicarán las inversiones en un país confiable, necesitamos templanza".



"Algunos me critican porque voy demasiado lento y otros por ir demasiado rápido", afirmó e indicó: "los otros nos piden que nada cambie y yo les digo si nada hubiese cambiado estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social".



Con relación a la inflación, dijo: "Está bajando. La inflación de 2017 fue menor que la de 2016. La de este año va a ser más baja, y la del año que viene va a ser todavía menor que la de éste".



Empleo e inflación

El Presidente anunció la presentación de un proyecto de "inclusión laboral", con el objetivo de mejorar el trabajo registrado, sin que se pierda la antigüedad.



Asimismo, destacó que en los últimos dos años aumentó "el trabajo registrado en casi 270.000, pero en la Argentina uno de cada tres trabajadores está en la informalidad".



"Ya sobrepasamos la cantidad de personas empleadas en 2015. Y los salarios le ganaron a la inflación. En enero tuvimos récord de venta de cemento, de asfalto, de autos y de motos, de turismo y de vuelos de pasajeros, para citar algunos de los ejemplos más visibles. Toda esta actividad está generando trabajo", añadió.



Relación con los gremios

En forma paralela, el primer mandatario se pronunció a favor de dialogar "sin patoterismos ni extorsiones" y ponderó los acuerdos sectoriales firmados entre sindicalistas y empresarios.



"Lo hicimos con Vaca Muerta, la lechería, la carne, la construcción, el sector forestal, la biotecnología", afirmó Macri, quien resaltó el "entusiasmo que despierta ese trabajo en común".



Seguridad

Macri también aprovechó su discurso para pedirle al Congreso la sanción de la ley de extinción de dominio para "que el estado recupere los bienes del narcotráfico y el crimen organizado".



Además, solicitó a los legisladores "prioridad" para las reformas del Código Penal y el Código Procesal Penal, que pronto serán enviadas al Congreso por el oficialismo.



Ante legisladores de oficialismo y la oposición, también anunció que pedirán endurecer las penas para los conductores que "pongan en riesgo la vida de los demás".



Desigualdad

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no es justo en un mundo de iguales", aseguró. Y añadió: "Según el INDEC, estas diferencias llegan hasta el 30% y esto no puede seguir así". "Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad", afirmó.



Embarazo adolescente

Afirmó que el Gobierno desarrollará una "iniciativa integral" contra el "embarazo adolescente no intencional" mediante la educación sexual para jóvenes.



Macri señaló que cada año "100 mil chicas" quedan embarazadas cada año y que en "siete de cada diez casos" no son embarazos intencionales.



"La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes", señaló el Presidente, quien precisó que se apuntará a que en escuelas y centros de salud haya profesionales que brinden información a jóvenes.



Educación

Pidió al Congreso que apruebe una ley para poder difundir los resultados de los estudios de calidad educativa de cada colegio, al considerar que "la única manera de mejorar es partir de la verdad".



"Hoy está prohibido difundir los resultados por escuela, eso no tiene sentido. Avancemos para cambiar esta norma", reclamó al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso.



"No le tengamos miedo a la verdad. A lo que hay que temer es a la mentira, el ocultamiento, que ya nos demostró el daño que nos puede hacer. Hay que temer a que los chicos no terminen el colegio", enfatizó el mandatario y agregó: "No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias".



Licencia por paternidad

Macri sostuvo que no hay "razón para que los padres compartamos solamente dos días al momento del nacimiento de nuestros hijos".



Además, consideró que "no podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no es justo" y se comprometió a actuar para que el "salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad".



Fuerzas de seguridad

Respaldó esta mañana a las fuerzas de seguridad y afirmó que merecen "todo el respeto y la admiración", al tiempo que aseguró que busca un sistema que tenga en el "centro a las víctimas del delito, cuide a las fuerzas y tenga penas proporcionales a los delito" cometidos.



"Creemos en un sistema republicano que cuide a los argentinos para que vivamos tranquilos. Las mujeres y los hombres de las fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración", subrayó el jefe de Estado al abrir las sesiones ordinarias en el recinto de la Cámara baja.