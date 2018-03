Los pilotos de líneas aéreas que operan en la Argentina podrían paralizar los vuelos durante la Semana Santa en protesta contra la política aerocomercial del Gobierno.



Así lo reveló este lunes el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, al señalar que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, Austral y LAN, entre otras, están analizando los pasos a seguir.



"No descartamos ninguna medida. Estamos viendo el impacto de la política aerocomercial del Gobierno, le están dando el trabajo argentino a extranjeros y estamos sintiendo despidos", se quejó el sindicalista en declaraciones al canal Crónica TV.



El último fin de semana de marzo será extra largo dado que comenzará con el jueves Santo (que es no laborable) y culminará el lunes 2 de abril, con la conmemoración del inicio de la Guerra de Malvinas, por lo que se prevé un gran movimientos turístico en el país.



Los pilotos afiliados a APLA vienen protestando desde hace más de un año contra la política aerocomercial de la administración Cambiemos porque entienden que las nuevas empresas que se instalan en el país traen a sus empleados desde el exterior y no generan demanda de mano de obra local.



"Claramente podrían peligrar los vuelos", dijo Biró al ser consultado sobre las posibilidades de que los pilotos realicen una huelga a fines de mes.