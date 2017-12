Los familiares de las víctimas del ARA San Juan fueron recibidos en el Senado

El Senado recibió a familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan, en el marco de un encuentro multisectorial donde los legisladores se comprometieron a avanzar con la creación de una Comisión Bicameral Investigadora.





Durante el encuentro en el que estuvieron presentes los senadores Marcelo Fuentes, Ana Almirón, Anabel Fernández Sagasti, Nancy González, Ana María Ianni, María Inés Pilatti Vergara y María de los Ángeles Sacnun por el FPV PJ, Julio Cobos por el oficialismo, José Ojeda por Argentina Federal, Magdalena Odarda por la Alianza Frente Progresista y los diputados Guillermo Carmona y Claudio Doñate, los familiares de las víctimas pudieron manifestar su preocupación por la falta de respuestas a más de un mes de la desaparición del sumergible y solicitaron a los legisladores "que no los dejen solos".





Durante el encuentro los senadores se comprometieron con los familiares de los 44 tripulantes del submarino desaparecido a sancionar el próximo miércoles la ley que crea una Comisión Investigadora del caso, que fue aprobada por Diputados en la madrugada de este miércoles.





"Debido a que tuvimos la grata noticia de que la Cámara de Diputados de la Nación pudo darle media sanción al proyecto para que se constituya la bicameral decidimos apoyar la media sanción porque entendemos que es la mejor manera que tiene el Congreso para llegar a la verdad sobre lo que sucedió con los 44 tripulantes", afirmó la senadora Anabel Fernández Sagasti.





Los familiares apuntaron a la Armada, al señalar que al principio los apoyó pero que con el correr del tiempo eso "se fue perdiendo" y "se siente que están escondiendo algo", y pusieron de relieve que el submarino "no estaba en condiciones".





Entre los primeros en tomar la palabra estuvo Isabel Wilfa, madre del cabo primero Daniel Alejandro Polo, quien le pidió a Fuentes "que le transmita a la señora Cristina (Kirchner)" que los "ayude".





El padre del cabo, en tanto, afirmó que en los últimos días "hubo muchas bajas de almirantes" en la Armada y que eso "es raro", tras lo cual agregó: "Quiero que paguen todos los responsables de la Armada".





Claudia Rodríguez, madre de otro de los tripulantes, subrayó que "el submarino no estaba en condiciones" y que "los chicos no tiraron la baliza porque no tenían", al tiempo que subrayó que hubo dos informes que alertaban sobre esta situación antes de que el ARA San Juan zarpara de Tierra del Fuego.