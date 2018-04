Tras la polémica por los pasajes, la Cámara de Diputados decidió eliminar el sistema de canje de pasajes e implementar un pago compensatorio en "gastos de movilidad" para los legisladores que no usen los tramos aéreos y terrestres que reciben todos los meses.

En otras palabras, los legisladores ya no podrán canjear pasajes pero a cambio obtendrán una especia de aumento salarial gracias a este ítem.

Según publica el diario La Nación, la cifra que se analiza, pero que todavía no terminó de definirse, es de 25.000 pesos por mes, un 37,5 por ciento menos que los 40.000 pesos que reciben en la actualidad los diputados que canjean la totalidad de 20 pasajes aéreos y 20 terrestres.

La decisión se tomó anoche en una reunión entre el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y los jefes de los principales bloques. Estuvieron Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos; Nicolás Massot, presidente del bloque de Pro; Agustín Rossi, del Frente para la Victoria (FPV); Graciela Camaño, del Frente Renovador; Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista, e Ivana Bianchi, de Unidad Justicialista.

Monzó los convocó por el escándalo que se había generado luego de que se conocieron las cifras de lo que habían recibido los diputados durante los últimos años en concepto de canje de pasajes. A la cabeza de esa lista están Elisa Carrió y Alberto Roberti, que recibieron 355.000 pesos en efectivo por los pasajes no usados en 2017.

La polémica escaló primero con las declaraciones de Mauricio Macri, que reclamó un cambio para transparentar el sistema, y después con las palabras de Carrió, que afirmó que el Presidente no tenía problema porque "viaja en helicóptero desde chiquito".

En la reunión de ayer quedó firme la decisión de eliminar el sistema de canje e implementar un pago compensatorio. Pero todavía restan definir algunos detalles sobre ese pago extra. El primero: aún no se decidió si la compensación por "gastos de movilidad" será optativa. Es decir, si se podrá elegir entre los pasajes, que ya no podrán ser canjeados por dinero, o el plus por movilidad.

Otra posibilidad bajo análisis es la de incrementar, en simultáneo y en un porcentaje todavía no determinado, los "gastos de representación". En la actualidad los diputados ganan 20.000 pesos en ese concepto, que se suman a 142.600 de dieta. Después de los descuentos, el sueldo de bolsillo queda en 112.774 pesos.

A eso se le sumarían los 25.000 pesos por "gastos de movilidad", para los que vivan a menos de 300 kilómetros del Congreso, o para los que opten por esa modalidad. El ingreso se completa, para los que residen a más de 100 kilómetros, con 18.000 pesos en concepto de desarraigo.