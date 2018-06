Un sistema le permitirá a los argentinos elegir si quieren (o no) ver publicidades online personalizadas en función de su historial de navegación, a partir de la iniciativa "AdChoices" que promueve en el país la Alianza para la Publicidad Digital de Argentina (APDA).





La idea de esta iniciativa, originada en los Estados Unidos, es "controlar la salud del ambiente publicitario dentro de Internet" y velar por las buenas prácticas en el ecosistema digital, resumió a la agencia Télam Gustavo Sambucetti, director Institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).





La publicidad basada en intereses personales es aquella que le aparece al internauta en función de sus comportamientos de navegación.





Uno de los casos más comunes sucede cuando una persona busca pasajes aéreos a algún destino turístico en un sitio de viajes, por ejemplo a Nueva York, luego va a un diario y le aparecen anuncios sobre ofertas de vuelos a Nueva York.





La CACE y la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina (Amdia) son los promotores locales de "AdChoices", a partir de la organización independiente sin fines de lucro que fundaron en conjunto: APDA.





La misma opera este sistema en el país bajo un acuerdo con la Digital Advertising Alliance (DAA), de los Estados Unidos.





A través de AdChoices, que comenzó a estar disponible en Argentina desde el miércoles pasado, los anunciantes y redes de "publishers" (editores) adheridos al programa incluirán en la esquina superior derecha de sus avisos el ícono de la iniciativa.





Cuando la persona lo cliquee, será redirigida a un sitio web que explica qué es y cómo funciona este sistema de publicidad.





Allí podrá registrar su elección sobre la posibilidad de seguir recibiendo este tipo de anuncio, y el mismo se tomará "en el dispositivo desde el que la persona elija la opción", aclaró Sambucetti.





Esto significa que si una persona optó por no recibir más publicidad personalizada sobre un comportamiento en particular desde su celular, este tipo de anuncios le seguirá apareciendo en su computadora de escritorio si no elije la opción desde allí también.





El director institucional de CACE enfatizó que las publicidades personalizadas "no son malas per se, porque te muestran los anuncios que te pueden llegar a interesar", pero resaltó que lo que se busca con este sistema es que la persona tenga la posibilidad de decidir si quiere o no recibirlos.





Especificó que para aplicar este método los anunciantes "no van a tener que hacer nada", ya que serán las redes y plataformas (como Google ) las que ofrecerás esta alternativa.





"En otras partes del mundo, Google ya implementa este sistema y también lo va a empezar a hacer en Argentina", contó Sambucetti.





Un ejemplo de cómo este sistema se aplica en otros modelos es el "mailing", citó el directivo, a través del cual las personas pueden elegir recibir newsletters (sobre una publicación especializada o tienda de ropa, por ejemplo) y optar por que no le lleguen más a partir de la opción "desuscribir".





El vicepresidente de Amdia y presidente de AMA (Asociación Móvil Argentina), Marcelo García Cisneros, opinó que el ecosistema digital (de escritorio y móvil) "tiene muchas virtudes, como ser la personalización de contenidos y publicidad en función de nuestros hábitos de navegación", y agregó que "estos beneficios suponen una mejor calidad de los contenidos a los que estamos expuestos como así también de las publicidades".





"Muchas empresas pueden usar esa información para ofrecernos productos o servicios afines a nuestro perfil de consumo de contenidos y AdChoices permite que nuestra información de navegación no sea utilizada en forma total o parcial, si lo consideramos inapropiado o intrusivo", remarcó.





De acuerdo con el estudio "Actitudes de los Consumidores sobre la Privacidad", publicado por Amdia en conjunto con GDMA (Global Alliance of Data Driven Marketing Associations), "el 54% de los argentinos está dispuesto a intercambiar sus datos personales en la web a cambio de beneficios".





Estas cifras demuestran "que los argentinos tienen cada vez más conciencia acerca del análisis de sus datos personales y comportamiento en la web", consideró Martín Jones, presidente de Amdia, y agregó que AdChoices "suma mucho valor a la transparencia y buenas prácticas en internet donde la confianza es crucial para un intercambio de valores genuino y una sana cultura de compartir datos".