"Lo peor ya pasó"... por tres

"Lo peor ya pasó" parece ser la frase de cabecera del presidente Mauricio Macri.

Macri abrió el año legislativo en el Congreso. En poco más de 40 minutos hizo un balance de gestión y anunció iniciativas para este año. Recibió tanto elogios como críticas. Y volvió a repetir esa frase como en dos oportunidades anteriores, en 2016 y 2017.

La primera vez fue en julio de 2016, en una entrevista con Canal 13; después fue en marzo de 2017 con Mirtha Legrand y este jueves Macri ante la asamblea legislativa volvió a repetirlo.

El resumen de su discurso

"Vengo esta vez a decir gracias por comprender que es un esfuerzo que hacemos entre todos. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos. Lo peor ya pasó. Vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. Los funcionarios nos pusimos límites como nunca antes para garantizar que no estamos acá para beneficiarnos. Ahora hay reglas sobre cómo mostrar nuestro patrimonio, reglas que estudian y resuelven posibles conflictos de interés y normas que definen límites para nombrar familiares en el Gobierno, entre otras"





Aborto

"Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Hay que poner sobre la mesa la problemática del embarazo adolescente no intencional y el punto de partida es la educación sexual, que es una herramienta que empodera a los jóvenes"





Las mujeres

"No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. Según el INDEC , estas diferencias llegan hasta el 30%. Me comprometo a cambiar esa desigualdad, junto con la extensión de la licencia por paternidad"





Inseguridad vial

"Impulsaré un proyecto para endurecer las penas de los conductores que pongan en riesgo la vida de las personas. No puede ser que la irresponsabilidad al volante casi nunca termine en una condena efectiva. Vamos a impulsar un cambio en el Código Penal y vamos a introducir penas fuertes a los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás al manejar alcoholizados, bajo el efecto de las drogas, o superando ampliamente la velocidad permitida. El año pasado murieron 5.000 personas que no tenían que morir. Es una tragedia nacional. Tenemos que trabajar juntos para bajar esta cifra. Es la principal causa de los decesos de los jóvenes de entre 15 y 34 años. No nos podemos quedar de brazos cruzados".





Seguridad

"En estos años existe una tensión entre la democracia y la seguridad. Creemos en un sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito, que respete a las fuerzas de seguridad y que ofrezca penas proporcionales a los delitos cometidos. Es necesario debatir las reformas del Código Procesal Penal y Código Penal que se presentarán en los próximos meses"





El submarino

"Quiero homenajear a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que entregaron su vida en cumplimiento de su deber. Estamos con los familiares y seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para encontrarlos"







"La inflación del 2017 fue menor a la de 2016, y este año será aún más baja. Y hoy podemos decir que los salarios por fin le ganaron a la inflación"





Trabajo

"Aumentó el trabajo registrado en casi 270.000 personas, pero uno de cada tres trabajadores está en la informalidad, por lo cual se va a presentar un proyecto de ley de inclusión laboral para que miles de trabajadores informales puedan registrarse sin perder la antigüedad"







Arenga

"Los invito a todos, a los que piensan distinto, a que por un minuto abran su mente y su corazón y piensen que todo lo que les estamos proponiendo en absoluta buena fe puede funcionar. Está funcionando y los necesitamos a todos. Nuestros verdaderos enemigos son la resignación, la indiferencia. Y necesitamos de todos, unidos, porque siempre les digo, los argentinos unidos somos imparables. Para derrotarlos con coraje, con entusiasmo, con fuerza y así dar lugar a esta Argentina que tanto soñamos y nos merecemos"