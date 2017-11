Lilita Carrió: "si hay justicia, Cristina puede ir presa"

La diputada Elisa Carrió afirmó que encarna a la coalición Cambiemos "en toda la Nación" y que "si hay justicia", la expresidenta Cristina Kirchner podría ir presa.





"Yo no tengo bozal, sólo que me cuido porque tengo la responsabilidad de que yo encarno Cambiemos en toda la Nación. Ahora soy Lilita sola. No quiero más cargos, así que voy a decir todo lo que quiera y se me ocurra. De hecho, tengo 60 años, y después de los 60, los viejos tenemos impunidad", afirmó.





La dirigente dijo que no pensó que le "tocaría ver una república" y destacó que ahora pudo ver al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido "preso".





"Es como un regalo de Dios. Felices los pacientes, porque heredarán la tierra . Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán colmados . Yo estoy viviendo como una bienaventuranza", afirmó.





En declaraciones a La Nación, Carrió aclaró de todos modos que no le "gusta ver a nadie en la cárcel", si bien resaltó: "quiero que devuelvan el dinero, que haya justicia".





"Y si eso implica la prisión preventiva y la condena, debe existir y aplicársele de hecho. Pero no van a verme con rencor contra quienes quisieron querellarme. No tomo champagne", añadió.





También dijo: "No tomo champagne. No soy una nueva rica, como ellos. No lo necesito. Pero creo que (De Vido) es el centro del sistema mafioso anterior. Esto no es María Julia (Alsogaray). Se tocó el centro de la organización mafiosa que gestó Néstor Kirchner y que organizó él (De Vido) en todo, desde las petroleras, pesqueras? ¡Todo!", agregó.





Sobre la expresidenta Cristina Kirchner indicó que "si hay justicia, sí" debería ir presa por distintas causas que enfrenta.





"Yo me negaba a pensar, y esto lo resolvió bien la Sala II de la Cámara Federal Penal, que personas que cometieron tantos delitos no tuvieran prisión preventiva. Yo no entendía más. Es como si no hubieran entendido el derecho: que vos estés procesado por participar en una asociación ilícita para vaciar el Estado y no tengas prisión preventiva. Esta gente puede desaparecer pruebas, apretar a testigos, y está claro que no se animaban a aplicar el Código Procesal Penal", agregó.





Además, consideró que la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración General de la Nación "fue otra buena noticia".





"Ustedes saben que yo la impugné. Pusieron a (Daniel) Reposo para matarlo, pero la candidata era Gils Carbó. Y hay que tener una doble estrategia; tuvimos una reunión de partido, al cual luego desobedecí. ¿Quién fue el lobbista del Grupo A, que defendió a capa y espada, y convenció de apoyar a Gils Carbó Ricardo Gil Lavedra", señaló.