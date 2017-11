Laura Muñoz, ex mujer de Alejandro Vandenbroele, aseguró que en 2009 el entonces ministro de Economía Amado Boudou "estaba buscando un abogado para hacer muchos negocios", con lo cual ratificó el vínculo entre ambos que niega sistemáticamente el exfuncionario.



"Boudou estaba buscando un abogado para hacer muchos negocios. Él había sido elegido como ese abogado de confianza", dijo que le contó Vandenbroele cuando estaba casada con el abogado en 2009.





Aseguró también que su ex marido, Vandenbroele, le había dicho que "trabajaba para (Amado) Boudou y el nexo era (José María) Nuñez Carmona en un negocio para Formosa".





Muñoz aseguró que su ahora exmarido la amenazó con que "iba a terminar muerta tirada en una acequia" si hablaba sobre su vínculo con Boudou.



laura-munoz-01.jpg Noticias Argentinas.

Según contó Muñoz, en 2009 su entonces marido empezó a viajar frecuentemente a Según contó Muñoz, en 2009 su entonces marido empezó a viajar frecuentemente a Buenos Aires y se dedicaba al armado de empresas "para clientes que querían sacar dinero fuera del país".





En ese sentido, dijo que Vandenbroele empezó a tener reuniones con José María Nuñez Carmona, amigo de Boudou y también imputado en el caso Ciccone, y que así fue cómo empezó su vínculo por interpósita persona con el entonces Vicepresidente de la Nación.





Boudou amado boudou detenido.jpg Foto: NA



La declaración fue seguida en persona por Nuñez Carmona, quien fue trasladado desde el penal de Ezeiza donde está detenido desde el pasado viernes, y no así por Vandenbroele quien pidió no estar presente mientras declaró Muñoz.





"Él estaba trabajando para Boudou y el nexo con él era Nuñez Carmona", dice que le confió su entonces marido, quien le refirió que se había hecho un "negocio" con la provincia de Formosa.





La declaración de Muñoz es en referencia al contrato por el pago de la deuda provincial que Formosa tenía con el Estado Nacional y por el cual The Old Fund, la que luego adquiriera Ciccone, cobró una comisión millonaria por consultoría en esa operación.





Núñez Carmona, Forcieri y Vanderbroele. Núñez Carmona, Forcieri y Vanderbroele.



Según Muñoz, cuando se separó de Vandenbroele, éste la amenazó para que no hable sobre la relación con Boudou: "me dijo que iba a terminar muerta tirada en una acequia".





"Me mataron al perro, me gritaban cosas, me decían que me iban a matar, que me calle, era una escalada de terror", agregó la testigo.





"Yo le decía al juez de familia (a raíz del planteo de divorcio con Vandenbroele, ndr) que esto era porque sabía que Vandenbroele estaba trabajando con Boudou", agregó.





Por último, Muñoz agregó que Vandenbroele compró The Old Fund en Madrid, con una editorial y un hombre de apellido italiano.