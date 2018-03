Las ART reclaman la formación de los cuerpos médicos judiciales para el éxito de la nueva Ley

A un año de la reforma de ley que estableció el nuevo marco para las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), las compañías reclaman la conformación de los cuerpos médicos periciales para que el sistema funcione exitosamente y reduzca el impacto de los juicios en stock y de los que se inicien a futuro.



"Se avanzó en casi todos los frentes pero para el éxito de la nueva ley de ART, es imprescindible la inmediata conformación de los cuerpos médicos periciales", indicó un informe anual difundido hoy la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart)



La Uart realizó un estudio sobre 83.500 juicios por riesgos del trabajo con Pericia Médica Oficial (PMO). Del mismo, surgió que en los dictámenes periciales se produce un desvío en la aplicación del Baremo (la tabla que se utiliza para medir el grado de incapacidad) de 17,5 puntos en la valuación de las incapacidades resultantes de un accidente o enfermedad laboral.



Según la entidad cada punto de discapacidad hoy representa $ 22.750. "Si a esa dispersión, se le suma un 35% por intermediación judicial, la eventual transformación de esos casos en sentencia, implicaría multiplicar por 7 los costos previstos en la Ley para estos pasivos", se indicó en el trabajo.



"Hoy disponen de pericia, el 33% de los juicios en stock, aplicando estos parámetros a los 340.000 juicios abiertos, su valuación alcanzaría a U$S 10.600 millones", ejemplificó el informe.



"Dichas pericias se establecieron en un marco en el que los honorarios de los peritos estaban atados al resultado de las sentencias y en el que la discrecionalidad ha sido la regla, tanto sea por la ausencia de una tabla de valuación de las incapacidades, por la falta de un organismo especializado de control, como por la carencia impuesta de peritos de parte en muchas de las jurisdicciones del país", señaló la Uart en su informe.



A partir de ello sostiene que la solución al problema es la conformación de Cuerpos Médicos Judiciales tal como está previsto en la ley.



"Es necesario que la Justicia ponga en marcha lo previsto en el artículo 2 in fine de la Ley 27.348 que es la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses o de los Cuerpos Periciales", sostiene el trabajo.

"La constitución de los mismos y la adecuada utilización del Baremo, son condiciones críticas para tornar cierto el costo y la administración del stock de 340.000 juicios, como así también para brindar certidumbre en aquellos casos post Ley 27.348 que, habiendo transitado el paso por las comisiones médicas, decidan apelar a la Justicia", agregó el trabajo.



"La no constitución de los Cuerpos Médicos Periciales, significa continuar con la histórica discrecionalidad de la que gozan los peritos en la valuación de las incapacidades", concluyó el informe.

La ley indica que estos cuerpos médicos que solicita la Uart puede estar conformados por los mismos peritos judiciales que actúan actualmente o por peritos que cobren por acto judicial, cuyo pago está determinado por la actuación en el acto y no por un porcentaje de la sentencia como sucede actualmente.



El año pasado se aprobó la reforma de la Ley de ART. Desde entonces progresivamente, fueron adhiriendo a la misma diez provincias que concentraban el 85% de los juicios totales. En estos casos, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba el sistema mostró una baja considerable en el número de juicios ingresados.



Según el informe de balance anual de la Uart, la Ciudad de Buenos Aires mostró una caída anual de 55 por ciento en el nivel de litigiosidad de diciembre, la provincia de Santa Fe con una baja del 7,4 por ciento; Córdoba registró una caída del 3,9 por ciento

En la actualidad el sistema cubre a 10 millones de trabajadores y asegura a 1 millón de empleadores. Según la entidad que nuclea a las firmas del sector, muestra una caída del 70% en los fallecimientos, con actividades de prevención, capacitación y recalificación de trabajadores.





