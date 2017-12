Lagormasino lamentó "estar procesado siendo inocente"

El técnico informático Diego Lagomarsino sostuvo hoy que su procesamiento como partícipe necesario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, dictado ayer por el juez federal Julián Ercolini, "es la forma de buscar cerrar la causa" y consideró que ése "no será el camino de la verdad" sobre lo ocurrido el 17 de enero de 2015.



"Tienen que investigar a todos", pidió el asesor en informática de Nisman, quien prestó el arma que provocó la muerte del ex fiscal, al ser consultado por la prensa a la salida de su domicilio en la localidad de Martínez.



Tras el fallo dictado ayer por el juez Julián Ercolini, Lagomarsino lamentó "estar procesado siendo inocente" y confesó estar "hecho mierda" y que enfrenta la situación "por la fuerza" que le dan sus dos hijos.

Ante todos los medios, el técnico reconoció que aún no leyó el dictamen del magistrado, y que a partir de su lectura y la consulta con sus abogados, determinarán la estrategia a seguir.