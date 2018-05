Lagomarsino consideró "una locura" la solicitud para agravar su situación procesal

El técnico informático Diego Lagomarsino calificó este viernes como "una locura de tamaño sideral" la presentación realizada por la familia del ex fiscal Alberto Nisman solicitando que se agrave la acusación sobre el empleado informático.



Sara Garfunkel, madre de Nisman, pidió ante la Sala II de la Cámara Federal porteña que se investigue a la ex presidente Cristina Kirchner por el deceso de su hijo, al tiempo que insistió en que su muerte fue un "magnicidio".



Por su parte el abogado Pablo Lanusse, representante de Garfunkel, afirmó que existió una matriz de impunidad alrededor del episodio y también pidió que se agrave la acusación contra Lagomarsino.



Además señaló: "Lo que está diciendo el abogado Lanusse es una locura de tamaño sideral. Plagia palabras textuales del propio Nisman para hacer esa acusación falsa, grave, sin ningún tipo de sustento".



"Si hablamos de células dormidas es terrorismo y es el propio Estado el que me contrató. Es una locura que el Estado contrate terroristas. Imagino que Lanusse en algún momento va a salir a pedir disculpas al respecto", añadió el imputado en declaraciones a FM La Patriada.



Lagomarsino cuestionó el accionar del Poder Judicial y aseguró que la causa está muy politizada desde el primer momento.



"Deberíamos todos tener miedo de esta justicia. No solamente yo debo tener miedo ante una justicia que no da garantía y que permite sin pruebas procesar a una persona", indicó.



En otro orden, el técnico informático reiteró su convencimiento de que Nisman se auto disparó aunque no se mostró arrepentido por haberle facilitado el arma.



"Creo que en algún momento se va a saber la verdad, y quedará demostrado que yo siempre dije lo que ocurrió, nunca mentí. Sigo sosteniendo que Alberto se disparó a sí mismo", expresó.



"No me arrepiento de haberle entregado el arma. Era un motivo válido por el cual me lo pidió Alberto, que era la protección de sus hijas, y los hijos justifican un montón de cosas", agregó.