La policía vedette de Carmen Barbieri fue desafectada de la fuerza

Romina Arias, la policía vedette de Carmen Barbieri en "Magnífica", fue desafectada de la Policía Bonaerense por su trabajo en la obra revisteril.





"Para empezar, quiero aclarar algo de lo que se habló y no es así, yo no fui afectada al Operativo Sol del verano y por ende no estaba afectada a ese operativo. Si fuese así que me muestren la notificación que te hacen firmar para ingresar al operativo. Generalmente ese operativo lo hacen los chicos que egresan ese año o el anterior, no se convoca nunca gente con antigüedad y yo llevo siete años", dijo.





"Se dijo también que pedí una reducción horaria del trabajo o privilegios, eso es mentira. Yo tenía un horario pactado fijo para que pueda dar clases. Mi horario era de lunes a sábados de 8 a 16, no me regalaban nada y cumplí con eso", añadió.





"Mi jefe en su momento tuvo un error, se equivocó en los pasos a seguir y con él hablé del tema del trabajo en teatro y me dijeron que estaba todo bien. Después en el camino se dio vuelta la jugada e hizo todo lo que tenía a mano para que no pueda trabajar. Firmé contrato para Carmen, estaba en la marquesina y después al tiempo a mí me llega esta notificación de que estaba desafectada. En un principio estaba todo bien y a lo último terminó con la desafectación".





"No estoy afuera de la fuerza como dicen en los medios. No me echaron todavía, no sé si eso va a suceder. Son 60 días la desafectación y lo pueden prolongar por 30 más. Estoy a la espera de ver cuál es la resolución de parte de ellos y ver cómo continua mi carrera policial", argumentó Arias.





"Obviamente quiero volver pero también estoy pensando cuál va a ser la manera de volver. No sé si voy a volver a trabajar dentro de mi ciudad o en otro lado. Pueden pasar muchísimas cosas, que sea lo que tenga que ser el destino. Si no tengo que estar será por este nuevo camino que empecé. Yo la parte de artista mía siempre la tuve pero por la competencia en el medio y los miedos no me animaba".





"Me costó mucho trabajo llegar y me frustro si no me va bien, por eso lo hice recién este año lo del teatro. Fue el momento en que más tuve seguridad de mí misma. Ganas de volver a la policía tengo pera hay que ver en qué condiciones me reincorporan y me hacen trabajar", finalizó la vedette.