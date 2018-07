La polémica "defensora" que sumó Albino por sus dichos contra el uso del preservativo

Las declaraciones del doctor Abel Albino en el Senado encendieron una polémica importante y desde varios ámbitos salieron a repudiar sus palabras, incluso desde el ámbito científico y médico. Pero entre tantos detractores, sumó una "abogada" polémica.

Este miércoles, Albino expuso en el Senado contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Allí, pidió "educar en el amor" y aseguró que el preservativo no previene el virus del Sida, ante la mirada atónita de varios legisladores y expositores.

Inmediatamente se lo comenzó a criticar en las redes sociales. Desde la Fundación Huésped lanzaron un comunicado desmintiendo lo dicho por Albino. Incluso en Mendoza, autoridades del ministerio de Salud explicaron que Albino estaba equivocado y alertaron de lo peligroso que eran sus dichos cuando se intenta educar en salud reproductiva.

En el medio de tantas críticas apareció Cecilia Pando, la polémica defensora de la última dictadura militar y que suele estar en los juicios apoyando a los acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad.

En su cuenta de Twitter, Pando aseguró que lo importante del discurso de Albino eran sus palabras sobre que más de la mitad del país no tiene cloacas, ni agua potable y no sus polémicas palabras sobre el uso del preservativo.

Además se dedicó a compartir varios tuits que apoyaban a Albino con sus palabras sobre el preservativo y a cuenta propia escribió: "El Dr Albino dice que el preservativo no es 100% seguro, perfecto, puedo compartir o no, eso no quita que no sea un muy buen médico y que la labor que hace en Conín sea excelente!"

Eso es lo que importa!!! — Cecilia Pando (@ceciliapando) 26 de julio de 2018

Pero ese no fue el único tuit que escribió Pando, que está abiertamente en contra de la IVE, ya que también aseguró: "Desmienten los dichos de Albino sobre el preservativo??? Seguramente lo hacen los que llevan el negocio del preservativo! No son 100% seguros!".

Desmienten los dichos de Albino sobre el preservativo??? Seguramente lo hacen los que llevan el negocio del preservativo! No son 100% seguros! — Cecilia Pando (@ceciliapando) 25 de julio de 2018

Y después agregó: "Los pañuelos verdes están furiosos con las verdades que dice el Dr Albino!"