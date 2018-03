La vicepresidenta Gabriela Michetti protagonizó un blooper junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, antes de abrir las 136° sesiones ordinarias en el Congreso.





Primero, Michetti pensó que Monzó estaba llorando. "No, me arden los ojos y me puse lagrimal", le respondió el diputado. Luego, se escuchó a la vicepresidenta quejarse entre risas de que en el recinto nadie le prestaba atención.





"¿Podemos comenzar, por favor? Me encanta la bola que me dan, ¿lo querés decir vos? (le pregunta a Monzó). Tomá hablá vos, ayudame boludo, dale hablá, es que no me dan pelota", dijo Michetti segundos antes de abrir la sesión.