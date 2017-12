La Oficina Anticorrupción presentó un recurso de queja para que Cristina Kirchner declare en causa por lavado de dinero

La Oficina Anticorrupción presentó ante la Cámara Federal un recurso de queja ante la denegatoria a la apelación presentada para que la ex presidenta Cristina Kirchner sea citada a declaración indagatoria en la causa por lavado de dinero contra el empresa Lázaro Báez.



Se trata de un recurso de queja por apelación denegada, dado que el juez Sebastián Casanello entiende que no hacer lugar al pedido de los querellantes (la OA y la Unidad de Información Financiera) y el fiscal no impide que continue la investigación.



En la presentación la OA indicó que "las partes acusadoras sufrimos una privación de justicia frente a la sostenida negativa del juez a convocar a la imputada a rendir explicaciones".



"La decisión de cara a la clausura parcial de la instrucción y tras más de cuatro años de investigación, lo que sin lugar a dudas genera un agravio irreparable –un "cierre de puerta" a la pretensión acusatoria- que habilita la revisión de la decisión por el tribunal de alzada", añadió.



Destacó también que que las medidas pedidas por la UIF (y ahora ordenadas por el juez) podrían eventualmente agregar información complementaria, pero lo sustancial de la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner ya se encuentra en los elementos disponibles en la causa.



"La negativa a convocar a la acusada a brindar explicaciones, lleva la cuestión a un punto en el que las querellas y el fiscal muy difícilmente puedan avanzar y satisfacer su pretensión punitiva", señaló la Oficina Anticorrupción.