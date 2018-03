"La meta de inflación no es un pronóstico, es una orientación"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, subrayó hoy que la meta de inflación del 15 por ciento que estableció el Gobierno para este año "no es un pronóstico", sino que "tiene que ver con una orientación de la velocidad de la baja" de ese índice.



"La meta no es un pronóstico, tiene que ver con una orientación de la velocidad de la baja. La inflación viene bajando hace dos años, va a seguir bajando este año y el que viene, hasta que logremos que no sea parte de la ecuación económica", afirmó Peña, en declaraciones a radio La Red.



El ministro coordinador defendió la política oficial con respecto a la cotización del dólar, al señalar que "la flotación cambiaria es uno de los pilares de este proyecto de estabilización" que busca una "reconversión de una economía que permita crecer 20 años y busca evitar los problemas de las anclas cambiarias".



Para Peña, "el dólar no es una variable de crisis en nuestro país". Consultado sobre la cotización de la divisa y el impacto de ese valor en la inflación, remarcó: "Confiamos plenamente en el Banco Central, que tiene la tarea de cuidar la moneda, de trabajar para esa meta de inflación".