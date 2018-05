La mesa chica presidencial analizó la inestabilidad actual

El presidente Mauricio Macri analizó ayer junto con sus principales funcionarios el comienzo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la marcha de la economía, tras cerrar dos semanas consecutivas de inestabilidad cambiaria.

El mandatario comenzó la jornada recibiendo en la Quinta de Olivos al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien le informó los detalles de su reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde, en la sede del organismo en Washington.

Para cerrar el viernes de una nueva semana marcada por la incesante alza de la divisa norteamericana, Macri encabezó, al igual que suele realizar todos los días, una reunión de coordinación de Gobierno con dirigentes como el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el de Producción, Francisco Cabrera, y los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, entre otros.

Allí el Presidente repasó los números de la economía y los detalles del comienzo de negociaciones con la francesa Lagarde para acceder a una línea de crédito stand by de alto acceso otorgada por el FMI.

"Dujovne me comentó que le fue muy bien. Hay un equipo que va a trabajar en términos de los montos y las condiciones", señaló Cabrera.

El funcionario nacional, que brindó una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, remarcó que "la Argentina es un país ultra solvente, con una deuda muy baja".

"Lo que tiene es un problema de liquidez, porque ante la eventualidad de una suba de tasas en Estados Unidos sabíamos que los mercados emergentes iban a tener una salida de los mercados locales hacia el dólar, que es lo que ocurrió", finalizó.

Prudente respaldo peronista

Gobernadores peronistas dieron ayer un prudente respaldo al Gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).





El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, afirmó que los mandatarios provinciales peronistas pondrán “lo mejor para que al país le vaya bien pero es al oficialismo al que le toca gobernar porque ganó las últimas elecciones”.





“Nuestra experiencia con el Fondo no ha sido la mejor, pero no significa que eso se vaya a repetir”, agregó.





El mandatario sanjuanino, Sergio Uñac, dijo que con sus colegas van a “apoyar todas las políticas que ayuden a seguir creciendo a la Argentina, pero tenemos que ver los puntos de la negociación, ver qué propone el FMI, ver de qué se trata el acuerdo, después veremos. Nosotros queremos que al país le vaya bien porque así les va bien a las provincias, a los municipios y a la gente”, señaló.





El gobernador tucumano, Juan Manzur, explicó que éste “es un tema del Ejecutivo nacional pero hay que coordinar esfuerzos y sumar. Cada vez que me llame el Presidente, allí estaré”.





El chaqueño Domingo Peppo subrayó por su parte que compartió “plenamente la posición de Macri, pero también es necesario mantener el nivel de actividad económica y que el auxilio financiero internacional no lo pague el pueblo”.





El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, dijo que “todos los países están en el Fondo, por lo que no me hace ruido la negociación. Lo que me haría ruido es que Mauricio Macri tome decisiones a partir de instrucciones del FMI”.