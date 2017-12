La madre de un policía herido en el Congreso afirmó que lo hirieron sus compañeros

La madre de uno de los policías heridos durante los disturbios del último lunes en una protesta contra la reforma laboral reveló que el efectivo actuaba "de civil" y dio a entender que por esa situación y por no estar identificado lo habrían herido otros policías y no manifestantes.



"No tenía escudo él, no tenía casco, no tenía nada. Al ser de civil él supongo que lo deben haber confundido, porque él trabaja en la División de Robos y Hurtos", dijo la mujer, que se identificó como Laura.



En declaraciones al canal A24, la mujer explicó: "los de arriba le dijeron hay que salir, no tiene horarios de entrada y de salida, sólo sabe que se despertó en la ambulancia de la policía".



Al finalizar la entrevista, uno de los periodistas que la realizaba señaló: "lo que no cuenta ella, y lo voy a decir con cuidado, es que estaba de civil, investigando y en el fuego cruzado lo confundieron; vos habrás visto imágenes de gente encapuchada llevándose detenida a otra gente, bueno, es su trabajo".