La madre que golpeó a su hija por una tablet dijo que "se lo merecía"

Belén Arzola es una joven de 23 años, madre de tres hijos y vive en Bahía Blanca. Su madre filmó el momento en el que le daba una brutal golpiza a su hija de 3 años porque no encontraba la tablet y decidió difundirlo para repudiar el terrible hecho. Rápidamente el video se viralizó por las redes sociales y los medios de comunicación generando un escrache masivo contra Belén.

madre que dio paliza a su hija por una tablet

Belén justificó su accionar mediante un descargo en su perfil de Facebook que luego eliminó por las fuertes críticas que recibió pero algunos usuarios de la red social lograron guardar el mensaje antes de que fuera borrado: "La cagada a palos se lo merecía".

"Estos hijos de re mil putas que me escrachan por la peor madre que soy y nada que ver. Mi hija me escondió la tablet y ustedes ni saben lo que hizo, así que no pueden hablar ni mucho menos opinar sin saver (sic)", dijo la mujer.

belen arzola 2

Luego agregó: "Yo soy la madre y tengo derecho a mandar con mis hijas, istedes (sic) no se tienen que ni meter siquiera, ni tampoco escracharme porque la cagada a palos se lo merecía, no le pegue porque quería."

Además, amenazó a quienes difundieron el video de la golpiza a su hija: "Ahora todos estos hijos se putas que están difundiendo el video, los que lo están viralizando, la van a pagar uno por uno por hijos de putas!!", escribió Arzola en su publicación, que minutos más tarde borró tras la catarata de comentarios en su contra.

"A mí no me van a quitar mis hijas, mi mamá otra pelotuda más (...) yo soy la madre y tengo derecho a estar con ellas, nadie me manda, sé lo que soy y no le tengo que pedir permiso a nadie (...) ojalá paguen por hdp!!", finalizó.

Finalmente, la justicia le quitó la tenencia de sus tres hijos, pero Belén no está detenida.