La Justicia cambió la acusación de "traición a la Patria" a Cristina Kirchner

La Cámara Federal dejó firme el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Kirchner, acusada de tratar de exculpar a los sospechosos iraníes del ataque a la AMIA a cambio de restablecer relaciones con Irán, pero cambió la calificación del delito que debe enfrentar: de traición a la patria pasó a encubrimiento.Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron las detenciones, incluida la del canciller Héctor Timerman , a quien el juez Claudio Bonadio le impuso prisión domiciliaria. Y ratificaron los procesamientos con prisión preventiva del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini y de los piqueteros Luis D'Elía y Fernando Esteche.

Todos habían sido procesados por Bonadio por la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman antes de morir. Están acusados de orquestar un plan criminal para levantar los pedidos de captura internacional que rigen contra ex funcionarios iraníes acusados de planificar el ataque a la AMIA.

Nisman; los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano, que investigaron luego el caso, y Bonadio, que dictó los procesamientos, entendieron que el plan fue realizado a partir de la firma, en 2012, de un acuerdo secreto con Irán para que un comité de expertos revisara las pruebas contra los acusados, a la vez que se comunicaba a Interpol que estaba en vigor este pacto que permitiría levantar los pedidos de captura.

Los delitos por los que quedaron procesados son abuso de autoridad y encubrimiento agravado. Los jueces dijeron que no puede aplicarse el delito de traición a la patria porque "requiere una situación de guerra". Y señalaron que aun si se entendiera comprendido el atentado a la AMIA en el concepto de "agresión", la respuesta de los poderes políticos argentinos "no fue bélica". No obstante, aclararon que la calificación es provisoria durante la instrucción y que el tema puede volver a ser discutido en el juicio oral.

La diferencia con el delito de traición a la patria es la escala penal, que en aquel caso va de 10 a 25 años de prisión y en este llega a los 12 años.