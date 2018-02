Así lo explicó Belén, la madre de la menor, que relató cómo llegaron al acuerdo de que el cantante viviera en su casa de Sinsacate, un pequeño pueblo del norte de Córdoba. "Yo trabajo en un hotel y siempre busco traer estrellas para que se alojen. El año pasado me había contactado con su manager, y como hasta último tiempo no se sabía si él iba a estar en el Festival o no, me llamaron tres días antes para preguntarme si tenía disponibilidad", contó la mujer en una entrevista con Más Radio (98.7) de Jesús María .