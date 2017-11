La esposa de De Vido dijo que Cristina tuvo "un gesto inhumano" con él

Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido , afirmó que el ex ministro de Planificación Federal "fue abandonado políticamente" y si bien señaló que tiene "mucho respeto intelectual" por la expresidenta Cristina Kirchner , advirtió que "tuvo un gesto inhumano contra" su familia.





"Siento que fue abandonado políticamente, si el conductor de un partido dice que no pone las manos en el fuego por nadie, De Vido nunca se amparo en los fueros", afirmó Minnicelli.





Además, dijo: "Yo le tengo confianza o desconfianza a la gente, (hablar de) las manos en el fuego es poco feliz. Yo le tengo confianza a mi marido, cuando me falle me sentiré defraudada. Yo le tengo confianza a la ex presidenta y me siento defraudada".

En declaraciones a la radio La Red, evaluó que el detenido ex ministro "es un preso político" y advirtió: "la impresión que tengo es que las causas abiertas contra él no tienen alguna irregularidad administrativa ni delito penal".

"Julio está bien de salud, es un médico de su enfermedad, pese a que ahora no puede comer como debe, ni tiene los métodos para medir la insulina. Ahora está en Marcos Paz haciendo ejercicio físico", dijo.

Explicó que recibió "llamados de gente que quiere a Julio De Vido" y que también se comunicaron con ella "gente de otros partidos".

"No hablé con Cristina Fernández, al principio me llamó la atención, pero desde principio de octubre que no hablo", puntualizó.

Evaluó que hubo medios de comunicación que los "marcaron muy feo, además lo fomentó Elisa Carrió".

"Nosotros a ella la querellamos por calumnias, y ella nunca dio pruebas y la causa prescribió", remarcó.

Advirtió también: "Mi marido decidió no contestar por verticalidad partidaria, los que contestaban eran otros. De Vido está preso, yo le relaté el desprestigió de su figura".

Minnicelli subrayó que a su marido "no le imputan ninguna fortuna" y que sus bienes están informados en "las declaraciones juradas".

"Ahora estoy viendo con el tema del desafuero porque me quedé sin un ingreso a mi familia", remarcó.

Sobre su paso por la Sindicatura General de la Nación, dijo que "fue un error decir" que ejercía control sobre la gestión de su esposo.

"Yo me fui con Néstor Kirchner del Gobierno. Yo estuve en la Sigen, e instale el mismo mecanismo de control en la gestión como hicimos en Santa Cruz. Yo no tenía poder del síndico general. Yo hice auditorias en cárceles que no tenían que ver con las áreas de Julio", dijo.

En cuanto al caso del ex secretario de Obras Públicas José López , explicó que cuando se lo contaron sintió "tristeza por la imagen que daban los medios".

"Lo que me preocupa es que mucho después de no encontrar explicación del dinero, y nadie averiguó el origen. Tuvo que venir de alguna coima o se la dieron en el camino. Me pareció terrible la imagen, y el daño al kirchnerismo", advirtió´.

Además, prescisó que su "marido no le firmó contratos de obra pública a Lázaro Baez, eso lo hacían los secretarios" de EStado.

Al ser consultada sobre el caso de su cocinera, a quien la acusan de tener autos de alta gama cuyos bienes no habría podido justificar, indicó: "Mi cocinera no tenía ningún incremento de bienes, que sólo tenía emprendimientos comerciales. Habría que ir a Formosa para ver que tiene".

"Yo la tengo en blanco, le pagó un sueldo, pero no sé más", precisó.