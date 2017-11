El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, aseguró que la detención de Amado Boudou "demuestra la persecución que hay" por parte del gobierno nacional, al sostener que el ex vicepresidente "siempre estuvo a derecho", y advirtió que "hay una animosidad contra ex funcionarios" del gobierno kirchnerista.

Recalde afirmó que la detención del ex vicepresidente "demuestra la persecución que hay", al sostener que Boudou "siempre estuvo a derecho" y recordó que "el principio general en el derecho penal es la libertad, y la excepción es la prisión, y cuando se puede tener prisión sin sentencia firme es cuando hay peligro de fuga".

Según el titular del bloque de diputados del FPV-PJ, Boudou "estuvo siempre a derecho; no hay peligro de fuga" y se preguntó "qué capacidad tiene de destruir o de obstaculizar la producción de pruebas" el ex vicepresidente, al advertir que "hay una animosidad contra todos los que fueron funcionarios de nuestro gobierno".

Recalde afirmó en declaraciones a Radio Del Plata que "la violación de derechos humanos es otra característica de este gobierno autoritario", al afirmar que "hay una democracia de muy baja densidad".

"Estamos llegando casi a un Estado policial. Hay tanta violación de la institucionalidad que estamos todos en libertad condicional", consideró Recalde en la entrevista que concedió esta mañana, luego de que fuera detenido el ex vicepresidente y ex ministro de Economía en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Consideró que la "política" del gobierno nacional es "meter miedo, someter, con las amenazas que hay", y aseguró que "hay funcionarios que lo están diciendo y amenazan con carpetazos".

"Este Gobierno no tiene límites. Lo que uno pensaba que era imposible se está dando, no se puede descartar", opinó al ser consultado sobre la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.