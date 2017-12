La defensa de Zannini insiste en que "no está bien detenido"

Mariano Fragueiro Frías, abogado del ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, aseguró hoy que su defendido es "el único preso por encubrimiento en el país, que no tiene antecedentes penales, ni otra causa penal en trámite", por lo que "no está bien detenido" y "en poco tiempo estará en libertad".



"El único preso por encubrimiento en el país, que no tiene antecedentes penales, que no tiene ninguna otra causa penal en trámite, es Zannini, por eso le correspondería la excarcelación", dijo a la radio Diez dos días después de que el juez federal Claudio Bonadio le denegara el pedido de excarcelación de su defendido en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA.



El abogado insistió en que "Zannini no está bien detenido", por lo que "en poco tiempo estará en libertad", dado que para apelar "está la Cámara, está Casación y sino, en último caso, está la Corte Suprema de Justicia".



Señaló que luego de que Bonadio cambiara la figura del delito y le quitara "traición a la Patria", pensaba que le iba conceder la excarcelación, pero consideró que el juez tuvo una "mirada subjetiva" al no otorgársela ya que "la escala penal no supera los ocho años".



El viernes pasado, Bonadio rechazó la excarcelación por considerar que el ex funcionario podría "entorpecer la investigación porque fue funcionario y puede tener vinculaciones con el poder".



"Si el juez dice que la figura de funcionario agrava el delito, no puede usarla nuevamente para negar la excarcelación por entorpecer la causa. No se puede usar dos veces la misma figura. Zannini no tuvo ningún vínculo con un iraní, por lo que está detenido por un delito que no hizo. Si se tolera eso, el estado de derecho se va a cualquier lado", advirtió Fragueiro Frías.