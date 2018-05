La DAIA echó a su jefe por un escándalo con Esmeralda Mitre

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, renunció a ese puesto a pedido del consejo directivo de la entidad judía a raíz de una situación confusa que lo involucra con la actriz Esmeralda Mitre.





El consejo directivo de la DAIA resolvió, además, que titularidad de la entidad que representa a la comunidad judía en Argentina sea ejercida desde este martes por Alberto Indij, quien se desempeñaba como vice primero.





Indij confirmó que la DAIA le pidió la renuncia a Cohen Sabban ante los rumores que circulaban en las redes sociales sobre un supuesto "acoso" a la actriz de 34 años. "Fue un buen dirigente de la DAIA, pero creemos que esto es lo mejor para todos", señaló Indij.





"He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes. Dichas medidas ya han sido tomadas", añadió el texto.





Y, añadió: "Como no busco ni el estrépito del público ni la venganza, no voy a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos, ni tampoco quisiera iniciar acciones legales".





"Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo", expresa el texto, del que se hizo eco el portal del diario La Nación.