La CGT descartó llamado a elecciones y mantendrá el triunvirato

La CGT decidió continuar con las actuales autoridades y no llamar a elecciones. El Consejo Directivo de la central obrera se reunió en su sede de Azopardo al 800 y no dieron declaraciones a la prensa salvo el secretario general de la UDA Sergio Romero. Quien sostuvo "Apoyamos al triunvirato, no habrá elecciones el 22 de agosto".

Aclaró que no se suspendió nada porque nunca se había convocado oficialmente al congreso normalizador, en el que se debía realizar la votación.

El conductor del sindicato de docentes dijo que se hará a fines de agosto una reunión de secretarios generales de los gremios confederados de la CGT , con el objetivo de continuar debatiendo la postura frente a las políticas del Gobierno, en medio de claras divisiones que atraviesan a la central.

Ninguno de los miembros del respaldado triunvirato, es decir, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña; habló tras la reunión. Lo cierto es que la central obrera dividida entre los "independientes" que impulsaban la continuidad de la conducción tripartita, mientras que Camioneros, otros dirigentes de gremios del transporte y ex aliados de los Moyano querían que se realizara la renovación de autoridades.

Tras no lograr imponer la iniciativa de llamar a elecciones para encumbrar una conducción más opositora a la gestión de Mauricio Macri, los sectores más "duros" de la CGT buscarán ahora meter presión para que el triunvirato adopte una postura de mayor confrontación ante el Gobierno en un escenario de dificultades económicas.

Por otra parte, Sergio Romero sostuvo que el Consejo Directivo analizó el paro general concretado el 25 de junio pasado, mientras que no especificó por cuanto tiempo seguirá el triunvirato y sólo se limitó a recordar que tiene mandato hasta 2020.

Además, alegó que era imposible cumplir los plazos para llegar a realizar a tiempo el congreso normalizador en esa fecha, e incluso ni siquiera se hizo aún el Comité Central Confederal, que es el paso previo.

Fuente: Noticias Argentinas