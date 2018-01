La Bancaria calificó de "obscena" la oferta del 9% de los empresarios

La nueva reunión paritaria que mantuvieron la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector volvió a fracasar luego de que se propusiera un aumento salarial del 9%, oferta que fue calificada de "obscena" por el sindicato.



El gremio que lidera Sergio Palazzo advirtió que si el conflicto no se resuelve en el corriente mes, se convocará un plenario para el 1 de febrero al que asistirán los secretarios generales de las distintas seccionales de la organización para debatir las medidas a adoptar.



"De acuerdo a la legislación vigente, en tanto no se suscriba una nueva modificación del Convenio Colectivo de Trabajo en materia salarial, debe cumplirse el vigente por el cual procede la aplicación de la denominada cláusula gatillo mes a mes hasta tanto no se suscriba un nuevo acuerdo", advirtió además la Bancaria en un comunicado que difundió tras el encuentro.



Y finalizó: "Una vez más La Asociación Bancaria actúa demostrando su compromiso con un diálogo con resultados positivos y no entra en la provocación".