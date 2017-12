La Armada planea una misa por los tripulantes del submarino

El jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, admitió que va a ser "difícil" hallar al submarino ARA San Juan y que no sabe hasta cuando se prolongará el operativo internacional de búsqueda, mientras reveló que en la fuerza están pensando en hacer una misa por los 44 tripulantes del sumergible el 15 de diciembre próximo, a un mes de la desaparición.



"Es difícil. Ustedes vieron las filmaciones", expresó Srur al referirse a los trabajos realizados por buques de Rusia y Estados Unidos con sumergibles ROV y sus posibilidades de éxito.



Srur, en rueda de prensa improvisada en ocasión de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el Centro de Convenciones porteño, admitió que hay dificultades en la transmisión de los datos de la búsqueda por parte los efectivos rusos, que realizan la búsqueda del submarino principalmente a través del buque Yantar, ya que la editan antes de proporcionarla a las autoridades argentinas.



"Los rusos en particular, lo manejan ellos. Y se nos complica muchísimo... Lo procesan, y ellos se comunican con tierra. Lo analizan, y después nos dan la información", explicó el jefe naval en declaraciones publicadas este lunes por el sitio Infobae.



"Analizan ellos, con la gente de tierra que están en Comodoro (Rivadavia), y después ellos se comunican con nosotros", añadió, mientras que sostuvo que los efectivos estadounidenses remiten a los argentinos fotografías y no filmaciones.



"Yo no he visto filmaciones de los americanos. Sólo vi fotografías", expresó Srur, mientras que señaló que dentro de la zona de búsqueda se les asignas áreas cuadradas claramente delimitadas a Estados Unidos y Rusia, porque de otra manera "se solaparían".



El jefe de la Armada admitió que la intención de la fuerza es hacer una misa en homenaje a los 44 tripulantes del submarino desaparecido cuando se cumpla un mes del último contacto.



"Estamos pensando en una misa. Esa es la idea", expresó en ese sentido.



Srur dijo que en las próximas horas la nave rusa "Yantar" debe volver a puerto para recargar combustible y que no tiene información si efectivamente van a reanudar la búsqueda del ARA San Juan.



"Aquí ya no hay protocolo, es búsqueda. Si mañana los rusos dicen que se van, se fueron", manifestó en torno a esa cuestión.