La Anmat prohibió la comercialización de un medicamento para el VIH y un nebulizador

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la comercialización en todo el país de un medicamento para tratar el VIH y un tipo de nebulizador porque no cumplían regulaciones administrativas y/o sanitarias.Las medidas fueron adoptadas mediante las disposiciones 1949/2018 y 1950/2018 de ese organismo, publicadas en el Boletín Oficial.Se trata, por un lado, de la prohibición del "uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional del producto médico rotulado Nebulizador ultrasónico / MINISONIC / Indicado en todas las afecciones respiratorias. ASMA - ALERGIA - BRONQUITIS - SINUSITIS - ETC / INDUSTRIA ARGENTINA hasta tanto se encuentre inscripto en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica".Por otra parte, se adoptó la misma medida con el "producto rotulado como KIVEXA por 30 comprimidos, vía oral, serie KC7W y vencimiento 10/2019 ".Además, el Boletín Oficial informó la prohibición de un tipo de escabeche de berenjenas por no cumplir con la legislación alimentaria vigente.Se trata de "Escabeche de Berenjenas Seleccionadas, LMP", según se dio a conocer.