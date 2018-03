La AFIP deja de recaudar 7.000 millones de pesos por exención de Ganancias para magistrados

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejará de percibir casi 7.000 millones de pesos debido a la exención del impuesto a las ganancias para los magistrados, de acuerdo a un informe de la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia (ACIJ).



La cifra total abarca a jueces y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales que no se encuentran incluidos en el pago del impuesto de acuerdo a la ley 20.628 (Impuesto a las Ganancias) sancionada en el año 1973.



El informe de la ACIJ, aún no publicado y al que alude hoy el diario La Nación, considera a la exensión como un privilegio injusto y realiza una comparación de la cifra no abonada con la posibilidad de financiar programas de gobierno.



"Los 4077 millones de pesos perdidos en 2015 superaron el valor asignado al seguro de desempleo o al Programa de Ayuda Alimentaria que atiende a la población más vulnerable, con necesidades básicas insatisfechas", indica el informe.



Puntualiza asimismo que la cifra no retenida este año equivale a multiplicar por 32 el presupuesto asignado para el Instituto Nacional de Mujeres (INAM), y duplica el asignado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.



El año pasado el congreso nacional realizó modificaciones a la Ley de Impuesto a las ganancias e incluyó a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del 2017.