Iorio fue operado del codo y tras declarar fue liberado

El cantante de heavy metal Ricardo Iorio, que pasó la noche internado en el hospital de Coronel Suárez con custodia policial, donde fue operado del codo, fue liberado hoy, pero seguirá imputado por el delito de amenaza con exhibición de armas.





Además, al músico, que fue detenido este viernes en la ciudad bonaerense de Sierra de la Ventana, se le inició otra causa por tenencia de estupefacientes, luego que se le encontrara durante el operativo, un envoltorio con una sustancia similar a la cocaína.





Iorio fue detenido este viernes por la tarde, cuando presuntamente amenazó con un arma de fuego a un policía y a su hijo y luego se dio a la fuga.





Horas más tarde, y según informaron fuentes policiales, el músico tuvo que pasar por una cirugía debido a una luxación en el codo.





Este sábado al mediodía, el cantante fue trasladado desde el hospital a la UFI N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, donde fue liberado y ante el portal La Bújula 24, expresó: "No todos los policías son iguales. Este hombre no me conocía, no era del pueblo. Hubo un malentendido y me sacó de lugar el codo".





Al ser consultado si se peleó con el efectivo, dijo: "de ninguna manera" y al hacer referencia a la presunta amenaza, expresó: "de ninguna manera lo amenacé. Ahora lo va a decir la justicia, están las pruebas".





En tanto, al referirse al arma, el músico explicó que la tenía con él, pero que no la usó para amenazar, que la tiene de manera legal y que no estaba cargada.





Iorio negó que haya tenido cocaína, tal como se informó y contó que antes de ser detenido, él había ido a comprar sandwiches para un festejo que iba a tener en su casa junto a su hija.





El incidente comenzó este viernes alrededor de las 19:30 cuando Iorio realizó una maniobra brusca con su camioneta Suzuki Vitara al entrar a una estación de servicios de la empresa YPF y casi choca a una motocicleta conducida por un joven.





A partir de ese momento Iorio, el joven y su padre, un efectivo de la policía de General La Madrid, que estaba de civil, comenzaron una discusión.





"Llegó a alta velocidad a la estación en una camioneta y casi choca a un joven motociclista que estaba junto a su padre, un oficial policial que se encontraba de franco. A partir de ahí discutieron y el cantante le mostró un arma calibre 11.25 Ballester Molina", detalló en diálogo con el portal La Brújula 24 el subcomisario Gonzalo Sandobal de la Subestación de Policía Comunal.





Tras el episodio, el cantante se dio a la fuga en su vehículo hasta que fue interceptado por una patrulla a 300 metros, sobre la Ruta 72.





Al ser abordado, se resistió y forcejeó con los efectivos, tras lo cual terminó reducido en el piso con un corte en la ceja.





A raíz de la lastimadura, fue derivado al nosocomio local, donde fue intervenido quirurgicamente.





En su auto se encontró una pistola calibre 11,25 con cinco municiones en el cargador y una bolsa conteniendo un polvo blanco, al que se le realizaban peritajes para determinar si se trata de cocaína.





El arma y las balas quedaron secuestradas, sin embargo no fue imputado por uso ilegal ya que tiene la tenencia.





El líder de Almafuerte sufrió un corte en la cabeza al resistirse al arresto, pero algunos testigos dijeron que la herida la causó el hijo del policía al pegarle con su casco.





El subcomisario Sandobal señaló que el músico tiene propiedades en Sierra de la Ventana y estaba visitando a su familia.