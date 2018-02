Hebe de Bonafini recibió una carta de apoyo del papa Francisco

Hebe de Bonafini encabezó una nueva ronda de los jueves en Plaza de Mayo, donde reveló que ayer recibió una carta de apoyo del papa Francisco.



En el escrito, que la propia Bonafini leyó durante su discurso, el Pontífice le agradeció por una carta anterior y le pidió que ignore "las calumnias".



"No hay que tener miedo a las calumnias, Jesús fue calumniado y lo mataron después de un juicio dibujado con calumnias. La calumnia solo ensucia la conciencia y la mano de quien la arroja", le escribió Francisco a Bonafini, que esta semana volvió a resistir una orden judicial, impidiendo que un magistrado comercial realice un inventario de bienes en la sede de Madres.



Y agregó: "Rezo por vos y por las Madres, pido al señor que te conserve la salud, para que puedas seguir ayudando a tanta gente". Tras leer la carta, Bonafini mostró su alegría y sostuvo: "Casi que no nos compara con nadie", en relación a la mención a Jesús.



En cuanto al frustrado procedimiento en Madres, Bonafini aseguró que ahora va a permitir que los enviados del juez ingresen, aunque advirtió que no dejará que se lleven cosas. "Que miren, pero no toquen, entrar van a entrar, porque ahora estoy con la ley", ironizó en su mensaje.



Por otro lado, volvió a lanzar duras críticas al Gobierno. "Estamos gobernados por delincuentes, todos los ministros son delincuentes", lanzó, al tiempo que elogió a Cristina Kirchner. "Con ella no pudieron, lo que les canta es perfecto, entonces no pueden meterla presa", cerró.